Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 23 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 23 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 23 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

E’ un periodo molto positivo dal punto di vista lavorativo, in cui hai molta voglia di fare e cerchi idee che possano sopperire a qualche problema economico. Periodo di ripresa in amore.

VERGINE

Domenica che ti servirà per riflettere sulla tua relazione, per capire se col tuo partner state andando nella stessa direzione o volete cose differenti, questa situazione può portare dello stress.

BILANCIA

E’ un periodo negativo per la sfera lavorativa, in cui puoi esserti affidato a persone che non si sono rivelate come pensavi, e questo ha portato gravi riscontri dal punto di vista economico. Situazione diversa sul piano sentimentale, in cui hai un momento di forza.

SCORPIONE

Nell’ambito lavorativo hai un leggero miglioramento rispetto al recente passato, con condizioni migliori rispetto a quelle proposte ultimamente. Giornate di ripresa anche in amore, che puoi vivere tranquillamente dopo una rottura.