Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 marzo 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 marzo 2019: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 24 marzo 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 24 marzo 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 24 marzo 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

SAGITTARIO

Bisogna risolvere al più presto le tensioni di coppia, le prossime settimane potrebbero far emergere alcune lacune nate a causa delle crisi vissute negli ultimi tempi . Sul lavoro consiglio di mettersi in gioco e dimostrare le proprie capacità.

CAPRICORNO

Approfittate di questa domenica per recuperare qualcosa andato storto durante la settimana. Le storie solide supereranno le crisi, basta solo avere pazienza. Qualcuno vorrebbe vivere nuove emozioni ed è disposto anche a passi importanti come il matrimonio o la convivenza.

ACQUARIO

Recuperate un po’ di stabilità in amore e rafforzate le storie nate da poco. Vi raccomando prudenza e attenzione. Per il lavoro nuove opportunità dalla prossima settimana, state attenti però a non sperperare troppo denaro.

PESCI

Abbiamo Mercurio in transito favorevole, per cui preannuncio una domenica molto dinamica e intuitiva. Aprile ha in serbo per voi belle emozioni e successo. Qualche nodo purtroppo verrà al pettine e ripensare al passato farà male. Consiglio solo di rivedere qualche situazione legale legata all’anno scorso.