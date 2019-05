Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 26 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 26 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 26 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Sembra dobbiate ripartire da zero nonostante i numerosi successi del passato. Ritrovate la stabilità perduta e non preoccupatevi di fare piccoli passi indietro.

TORO

In arrivo una domenica alquanto indicato per riprendersi e tentare anche di cambiare qualcosa nella propria vita. Smarriti alcuni punti di riferimento importanti, meglio cambiare aria.

GEMELLI

Rallentamenti e posticipi, impegnatevi affinché possiate evitare questi ritardi. Consiglio maggiore attenzione a chi sta vivendo una storia difficile. Approfittate di questi mesi, saranno utile per intraprendere nuove conoscenze.

CANCRO

Un blocco sulle questioni di lavoro vi rende preoccupati, provate a cambiare rotta e vedere se va meglio. Aggrappatevi all’amore nei momenti di sconforto, e facciate in modo che i vostri sentimenti tornino ad essere i protagonisti della vostra vita.