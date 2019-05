Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 26 maggio 2019: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 26 maggio 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 26 maggio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Monitorate i progetti in cantiere tenendo sotto controllo le spese. Qualche polemica di troppo in amore, ma nulla di preoccupante. Sul piano professionale occasioni interessanti in arrivo, non declinatele.

VERGINE

Non lasciatevi frenare dai rallentamenti di questa domenica un po’ fiacca. Dedicatevi all’amore e ai progetti con il partner. Attenti al portafogli però, ultimamente avete esagerato un po’ troppo.

BILANCIA

È un momento interessante per affrontare le questioni pratiche ed economiche. Chi ha fatto dei passi importanti ora comincia ad accusare un po’ di stanchezza, mi raccomando tanta tenacia ed impegno nell’affrontare le cose.

SCORPIONE

Consiglio di badare attentamente alle relazioni occasionali, non vi riguardano, state cercando molto di più. Noto maggiore positività e serenità, così vi voglio!