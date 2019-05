Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 26 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 26 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 26 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Momento di riflessione per il vostro segno, ed una forte esigenza di tranquillità. Forse le troppe arrabbiature dei gironi scorsi hanno scosso troppo i vostri equilibri e avete perso la pazienza. Attenti ai conflitti di coppia.

CAPRICORNO

Momento di importante rinascita grazie al transito favorevole di Saturno, Luna e Venere. Consiglio di non perseverare in ciò che ormai è irrecuperabile, impegnatevi solo a costruire un futuro migliore. In arrivo un’estate molto vantaggiosa per il lavoro ed interessante per i sentimenti.

ACQUARIO

Nell’ultimo periodo alcuni disagi familiari e di coppia hanno disturbato un po’ gli animi. Bisogna assolutamente trovare una giusta via d’uscita e risolvere queste situazioni. Decisamente migliore la vita lavorativa, attenti però alle offerte che vi proporranno.

PESCI

Una domenica frizzante che proporrà incontri interessanti. Finalmente vi vedremo liberi di esprimere i vostri sentimenti. Attenti solo alla freddezza che potrebbe nascere con il segno della Vergine, c’è un distacco che va riempito.