Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 9 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 9 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 9 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Avete il bisogno di mettere le cose in chiaro, di parlare e di avere conferme. Con Venere in aspetto favorevole, c’è speranza per un futuro migliore. Il lavoro non è eccezionale, ma la situazione è comunque migliorata. A livello lavorativo, ti devio accontentare del part-time o lavori occasionali, ma la situazione è migliorata rispetto all’anno scorso.

TORO

E’ in arrivo un flusso positivo da Mercurio, Luna e Saturno. L’estate è entrata a gamba tesa e sarà importante per qualche progetto che avete in mente. Potranno esserci dei cambiamenti o ci sono già stati, soprattutto per chi ha chiuso un’attività.

GEMELLI

Sarà un fine settimana negativo, condito da stanchezza e lentezza. Hai dei progetti in mente ma ci vuole tempo per realizzarli. In questo periodo ti isoli, sei nervoso. Non andare a dormire tardi e non arrabbiarti troppo se qualcosa non va come vorresti.

CANCRO

Periodo un po’ complicato nel lavoro, dove ci sono dei problemi, delle cose che non ti soddisfano. Situazione problematica anche con un collega. Meglio cercare di andare avanti senza peggiorare le cose. Chi è stato in bilico a due storie, ora vive qualche ripensamento.