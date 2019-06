Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 9 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 9 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 9 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Giove favorevole potrebbe farvi saltare le vacanze estive per via del troppo lavoro che si protrarrà sicuramente fino a fine luglio. In questo fine settimana, cercate di raggiungere la serenità in amore. Potrebbe risvegliarsi una forte emozione, gli incontri nuovi sono favoriti.

VERGINE

Le stelle sono un po’ conflittuali, coloro che non si sentono compresi in una difficile relazione, saranno molto critici verso l’altra persona. Cerca di non trasportare nel lavoro, lo stato di agitazione che vivi in amore. Una risposta con risvolti positivi potrebbe arrivare dal 17, avrai qualche piccola conferma.

BILANCIA

Oroscopo molto positivo quello di questa domenica 9 Giugno. Le cose, per chi ha avuto dei problemi il mese scorso, vanno meglio. Anche l’amore e il lavoro sembrano dare meno problemi e dare più soddisfazioni.

SCORPIONE

Hai la giusta forza per recuperare in questa giornata, comincia a pianificare qualche evento. Venere non è più contraria, e anche se le cose non saranno ribaltate immediatamente, puoi sempre cambiare atteggiamento nei confronti del partner. Marte e Mercurio ti portano soluzioni nella sfera lavorativa, qualcosa di interessante sta per giungere.