Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 9 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 9 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 9 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Non sei il tipo che concede l’esclusiva in amore, ti piace vagare con la mente e immaginarti con un’altra persona, ma non per questo sei uno che tradisce, specialmente se vivi una grande storia d’amore.

CAPRICORNO

Avresti bisogno di qualche novità, di un cambiamento. Ma spesso non ti piace rischiare e provare a fare qualcosa che non conosci, ricadendo nella noia. In amore non ci sono cambiamenti.

ACQUARIO

Avverti un senso di liberazione in questa giornata, un piccolo miglioramento rispetto agli ultimi due giorni. La settimana continua a essere caotica e caratterizzata da una certa tensione, le coppie che non vanno d’accordo hanno oltrepassato qualche limite, tanto che sarà difficile risanare la situazione.

PESCI

Giornata in cui bisogna prestare particolare attenzione all’amore, potrebbero esserci dei problemi. Devi trovare una soluzione. Le cose vanno meglio per i single, che potrebbero avere qualche avventura.