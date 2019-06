Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 13 giugno 2019: Ariete e Toro sugli scudi, male Capricorno

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 13 giugno 2019: le previsioni segno per segno

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 13 giugno 2019 di tutti segni dello zodiaco, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

Ariete: Giornata positiva per mettere a posto questioni lavorative, anche se tutte le offerte fatte sono a breve termine. Dal weekend comincerà un buon periodo per i sentimenti.

Toro: In questo periodo arriveranno molte occasioni lavorative, che possono svilupparsi positivamente col tempo. Fine settimana molto importante per l’amore.

Gemelli: Periodo abbastanza faticoso e difficile lavorativamente parlando, in cui non si riesce a risolvere problemi creatisi, che vanno avanti già da un po’ di tempo. E’ un momento confusionario anche per i sentimenti.

Cancro: Giornata di recupero dopo un periodo stressante, cause lavorative. Il desiderio di cambiare è forte anche se sei coinvolto da molto su un progetto.

Leone: E’ un periodo non roseo sul lavoro, che comporta molto nervosismo e stress. Anche chi si sta preparando per un esame non riesce ad essere completamente lucido a causa di quest’agitazione. Nel weekend può esserci un miglioramento.

Vergine: Periodo di recupero, anche se in ambito sentimentale le cose non vanno come vorresti. Le problematiche sentimentali meglio affrontarle prima del weekend. Lavorativamente parlando la situazione è nella norma.

Bilancia: Momento confusionario sul lavoro, quelli che devono ancora chiudere un accordo infatti notano che tu va a rallentatore e questo può causare problemi. Il weekend può portare gioie per la sfera sentimentale.

Scorpione: Questo è un periodo di ripresa sotto il punto di vista sentimentale, anche se non è ancora al culmine. Momento abbastanza positivo col lavoro.

Sagittario: Momento confusionario per le relazioni sentimentali, che devono essere vissute con attenzione. Nell’ambito lavorativo c’è aria di cambiamento, di posto e magari di ruolo.

Capricorno: E’ un periodo molto difficile per i sentimenti, difatti potrebbe portare alla separazione di molte coppie, anche se tu stai bene anche da solo perché ti reputi il tuo primo nonché miglior amico. Il fine settimana può portare una ripresa.

Acquario: E’ un periodo complesso sia per le relazioni interpersonali, nelle quali possono nascere conflitti, sia per le faccende lavorative. Il weekend può rappresentare un momento di ripresa.

Pesci: Oggi e domani saranno due giorni di recupero, sia sul piano sentimentale, sia sotto il punto di vista lavorativo nel quale possono nascere opportunità e novità.