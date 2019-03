Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 marzo 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 marzo 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 14 marzo 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

ARIETE

Sembra che le stelle comincino a porsi in maniera migliore rispetto ai tempi scorsi. È capitato di vedere da parte vostra atteggiamenti troppo forti spesso solo per la voglia di punire qualcuno. Attenzione a non esagerare, vi si potrebbe ritorcere contro.

TORO

C’è chi è solo da troppo tempo e chi vive una banale crisi di passaggio nella coppia. I single dovranno ancora attendere ciò che si aspettano dal destino; a fine mese qualcosa arriverà.

GEMELLI

Da Maggio possibilità di cambiamenti nella sfera professionale, coglietele al volo. Prima di allora bisognerà mantenere la calma nelle situazioni non facili da gestire. Nel frattempo lasciatevi consolare dall’amore che va a gonfie vele.

CANCRO

Suggerisco di programmare le attività concentrandole nel weekend che si prospetta molto interessante. Organizzate un viaggio o una gita, ne gioverà la vostra serenità mentale. In amore prevedo un futuro più tranquillo, ma attenti ai segni del Cancro, Bilancia, Ariete e Capricorno.