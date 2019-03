Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 marzo 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 marzo 2019: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 14 marzo 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

La presenza di Marte e Urano in posizione dissonante vi crea fatica e sfiducia. Ma il vostro segno non è solito abbattersi e abbandonare tutto, siate forti e non perdete la speranza di vincere le vostre battaglie.

VERGINE

Attenti a non sfogare la rabbia col cibo, lo stomaco potrebbe risentirne troppo. Tenete dunque sotto controllo questa situazione e confidate nel fine settimana che preannuncia emozioni e sensazioni speciali.

BILANCIA

È tempo di recuperare, questa settimana sembra proseguire a rallentatore. Lasciate andare le occasioni non colte nei giorni scorsi e andate avanti. Vedrete che prima o poi arriverà il tempo della raccolta.

SCORPIONE

Nonostante la presenza di stelle migliori risulta ancora difficile superare rabbie e nervosismi. La speranza che qualcosa cambi vi tormenta. Attenzione alle nuove relazioni e a non essere troppo impulsivi.