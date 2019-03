Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 marzo 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 marzo 2019: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 14 marzo 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

È un oroscopo che vi invita a non alimentate situazioni complicate. Ciò che desiderate è sentirvi liberi di agire come volete, ma non è cosi facile, ci vuole molta pazienza ed attesa. Presto qualcosa accadrà, tenetevi pronti a dimostrare il vostro meglio.

CAPRICORNO

Consiglio di concentrarsi su poche cose in modo da ottenere risultati migliori. Purtroppo sarà difficile fare tutto ciò che avete in mente. Possibili conflitti con chi non comprende il vostro altruismo, pesate a voi. Non sforzare troppo il vostro fisico potreste pentirvene.

ACQUARIO

Attenti a non ricadere in incomprensioni e conflitti. Siate chiari piuttosto che competitivi. Se proprio non potete farne a meno confrontatevi nel weekend: ora non è il momento.

PESCI

Non è facile riprendersi da una dura sconfitta ma apprezzo molto lo sforzo. Dedicate più tempo a chi amate. Alcune giornate saranno più dure da gestire, tenete duro