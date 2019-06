Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 20 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 20 Giugno 2019: Ariete.

Giornata che riporta vigore dopo un momento di grande fatica. Meglio non fare le cose frettolosamente, perché potresti metterti in situazioni scomode, sia a lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox 20 Giugno 2019: Toro.

Questo che stai vivendo è un momento positivo, anche se potresti sentirti stanco a livello fisico. Questo calo fisico potrebbe portare tensione che non deve essere riversata in amore, per non creare spaccature.

Oroscopo Paolo Fox 20 Giugno 2019: Gemelli.

Sono due giorni molto importanti sopratutto dal punto di vista sentimentale, dopo un periodo non proprio felice. Situazione di inerzia dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox 20 Giugno 2019: Cancro.

E’ un momento di leggera ripresa che culminerà nel weekend, momento in cui risolvere le situazioni più spinose. C’è aria di cambiamento dal punto di vista lavorativo, o semplicemente devi cercare un nuovo progetto.