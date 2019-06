Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 20 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Il tuo essere estremamente critico porta gli altri a pensare che tu possa essere arrogante, quando invece, tu sei una persona di indole molto leale. E’ un momento dal punto di vista sentimentale in cui il passato può riaffiorare portando con se grande stress.

VERGINE

E’ un momento di grande forza sul lavoro, probabilmente anche dovuto alla tua continua ricerca di migliorarti, stando sempre attento a dettagli. Invece dal punto di vista amoroso, è un momento di stanchezza.

BILANCIA

Ultimamente puoi esserti sentito solo ad affrontare i problemi che hai vissuto, cosa per te molto difficile perché è nel tuo modus vivendi cercare persone affidabili con le quali parlare e condividere le problematiche che ti accadono.

SCORPIONE

E’ un giovedì non molto positivo, in cui è meglio fare lo stretto indispensabile, senza sovraccaricarsi di commissioni come puoi aver intenzione di fare dopo un periodo sottotono.