Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 20 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 20 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

E’ un momento positivo dal punto di vista lavorativo, ma di declino dal punto di vista sentimentale. Non è un momento in cui nascano tensioni irrisolvibili, ma che sicuramente può portare discussioni poiché sembri con la testa da tutt’altra parte.

CAPRICORNO

Momento non felice dal punto di vista economico, in cui bisogna far attenzione perché gli imprevisti sono dietro l’angolo. Dal punto di vista amoroso la situazione procede a rilento.

ACQUARIO

Giovedì e venerdì sono giornate positive, in cui puoi sistemare situazioni che si sono protratte a lungo, soprattutto sul piano sentimentale. Dal punto di vista lavorativo pur essendo un momento positivo, non fare le cose di fretta, ma con ponderabilità.

PESCI

Momento non positivo dal punto di vista sentimentale, in cui anche se stai vivendo un rapporto importante, potrebbe nascere in te la voglia di tradire il tuo partner. Dal punto di vista lavorativo è un momento di stallo.