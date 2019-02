Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 febbraio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Paolo Fox oroscopo domani, giovedì 21 febbraio 2019: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 21 febbraio 2019 per gli ultimi 4 segni dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox, domani, giovedì 21 febbraio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 febbraio 2019: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Sagittario

Giornata sottotono, un po’ come ieri: oggi meglio lasciar correre, andrà meglio a partire da domani, soprattutto in amore. Questo resta comunque un bel periodo riguardo le affermazioni sul lavoro, che si concretizzeranno nei prossimi mesi.

Capricorno

Giornata davvero positiva per i nati sotto il segno del Capricorno, che hanno un grande desiderio di lanciarsi verso altri progetti, di costruire qualcosa di nuovo. Le stelle vi accompagneranno in questo, fate solo attenzione a qualche piccolo problema che potrebbe venire da persone esterne e imprevedibili.

Acquario

Giornata più adatta ai sentimenti che al lavoro, dove forse dai tanto ma non ottieni quello che speri. Meglio per oggi puntare sull’amore, anche se devi cercare di fare chiarezza nel caso di storie ambigue o conflittuali. Cerca di trovare un modo per rilassarti e sconfiggere la stanchezza e lo stress accumulato.

Pesci

Ti porti dietro ancora alcuni strascichi del passato. A livello emotivo e sentimentale, probabilmente ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi mesi, forse dei conflitti. Anche se sei una persona che richiede tempo per recuperare, è arrivato il momento di guardare avanti.

TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX