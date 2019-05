Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 23 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 23 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

È un momento che vi vede particolarmente impegnati nel lavoro e nei problemi che questo ne comporta. Ma non temete, presto riuscirete a raggiungere i vostri traguardi.

TORO

Non abbiate paura dei cambiamenti, altrimenti sarà difficile migliorare le cose che non vanno. Stanchezza e nervosismo potrebbero abbattervi, evitate ulteriore stress.

GEMELLI

Bisogna fare chiarezza e perseverare nella risoluzione delle questioni legali che vi stanno tormentando da un po’. Purtroppo non arriverete subito alle soluzioni, pazienza e costanza.

CANCRO

Consiglio di evitare critiche e giudizi, spesso siete troppo spietati. Domenica ideale per i sentimenti.