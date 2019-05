Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 23 maggio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 23 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 23 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 23 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

SAGITTARIO

L’amore non manca anche se siete molto impegnati nelle questioni legate al lavoro. C’è chi però sta facendo un passo indietro dopo essersi lasciato andare, rivolgetevi a qualcuno in grado di darvi buoni consigli.

CAPRICORNO

Vi ritrovo molto più risoluti in questo periodo, pronti a risalire la china. Ma non isolatevi,l’aiuto degli altri talvolta è indispensabile.

ACQUARIO

Non fatevi ingannare dalle trasgressioni e ricercate un po’ di tranquillità. Attenti solo a non azzardare iniziative finanziare che non fanno a caso vostro. Perplessità riguardo i sentimenti.

PESCI

Cambio di collaborazioni ma troppe spese. Potreste rifiutare una proposta poco interessante, per chi non ha un lavoro continua il senso di preoccupazione e disagio.