Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 27 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 27 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 27 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Periodo molto propizio per chi vuole iniziare un nuovo progetto o per chi sta frequentando qualcuno di nuovo. Il consiglio è quello di non strafare come tuo solito ed evitare rischi inutili.

VERGINE

Dal punto di vista lavorativo da quest’anno potresti aver cambiato ruolo rispetto all’anno precedente, questo in alcuni di voi porta insoddisfazione, come se vi fosse stata fatta un’ingiustizia.

BILANCIA

E’ un momento di ripresa dal punto di vista lavorativo, dove ultimamente sei sembrato appannato, magari per un calo fisico. In amore nonostante la tua gentilezza d’animo, puoi aver litigato pesantemente col partner, e questa crepa potrebbe non rimarginarsi.

SCORPIONE

E’ un momento di spossatezza quello che vivrai nei prossimi tre giorni, il consiglio è di fare lo stretto indispensabile e di rimandare quello che non è urgente al weekend.