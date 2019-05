Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 30 maggio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 30 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

ARIETE

Stress e preoccupazione costituiscono la tua giornata, ma tu sei forte e puoi superare gli ostacoli molto facilmente. Non abbatterti.

TORO

Urano prosegue la sua azione di cambiamento e rivoluzione nella tua vita: nonostante tu sia un sito conservatore e abitudinario, adesso le cose sono per forza diverse o stanno per diventarlo.

GEMELLI

Sarà una giornata molto tranquilla, specialmente al lavoro dove non cambierà nulla. Voi state sereni e aspettate con pazienza, non perdete la calma.

CANCRO

Giornata un po’ nervosa, in cui avresti voglia di mollare tutto o, al contrario, di sbottare per far valere le tue ragioni, soprattutto in ambito lavorativo. E’ proprio in campo professionale che si sono accumulate negli ultimi tempi le tensioni maggiori.