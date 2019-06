Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 6 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 6 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 6 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Tanti impegni e tante responsabilità che sei stato anche costretto ad assumerti, rendono le tue gionate davvero frenetiche. Delle volte sei così sotto pressione, che potresti anche abbandonarti ad attimi di sconforto.

TORO

Ci sono ancora molte tensioni e tu avresti invece bisogno di tranquillità, di ricaricarti, di recuperare le forze sia mentali che fisiche. I cambiamenti che ci sono stati hanno portato a una sorta di stallo, ma adesso bisogna ripartire.

GEMELLI

Sei stanco, hai affrontato dei giorni duri e adesso vuoi un pò di libertà da tutti gli impegni. Mantieni la calma e non accettare le provocazioni dagli altri.

CANCRO

Vivi ancora in una condizione di forte stress, che nasce probabilmente in ambito professionale, ma che si trasmette nei rapporti interpersonali e in amore. Fai attenzione, perché questo potrebbe portarti a fare scelte azzardate o sbagliate.