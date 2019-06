Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 6 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 6 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 6 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Cerca di stare con i piedi per terra e di valutare sempre bene le tue azioni e le parole che dici, evitando compromessi e le bugie, anche quelle a fin di bene.

CAPRICORNO

In questa giornata serve cautela e particolare attenzione, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Relazionatevi con cautela con i vostri partner, potrebbe finire male.

ACQUARIO

Non è certamente una giornata positiva per le relazioni, se ci sono già problemi, la situazione si complica ancora di più, andrebbe fatta chiarezza. Durante la seconda parte della settimana potresti anche preferire di restare in disparte, per evitare di dire cose che non pensi veramente.

PESCI

Giornata positiva per quanto riguarda l’ambito professionale: è iniziato un bel periodo che potrebbe portarvi a nuove occasioni da sfruttare entro la fine dell’anno. Qualche perplessità, invece, in amore.