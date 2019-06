Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 10 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 10 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 10 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

È un buon momento per superare le proprie paure e diventare più maturi. Alcune cose sono difficili da dire ma realistiche. Non aver paura di dire quello che pensi, ma cerca di essere più diplomatico. I primi 10 giorni di giugno sono stati interessanti specie per i sentimenti: sfrutta il momento!

TORO

Con Saturno dalla vostra parte, dimostri determinazione e muscoli per affrontare e risolvere i problemi. I tuoi cari non capiscono perché sei così poco reattivo, per fortuna che alla fine della settimana arriva una buona notizia a ristabilire il tuo entusiasmo. Se sono nate delle relazioni in questi giorni sono destinate a migliorare.

GEMELLI

Venere è nel tuo segno, i sentimenti tonano ad essere più coinvolgenti, tona la passione nella vita di coppia. Hai tutte le carte in regola per farti valere. In questa settimana tieni duro lunedì e martedì, che saranno molto frenetici, mentre da mercoledì potrai tirare un po’ il fiato e dedicarti ad alcune situazioni bloccate.

CANCRO

I tuoi progetti sono ambiziosi. L’influenza di Plutone ti fa vedere le cose in grande. Tuttavia, dovrai moderarti perchè non sempre le risorse sono sufficienti. Sei particolarmente sotto stress in questo periodo. C’è la necessità di fare chiarezza su ciò che vuoi fare nelle prossime settimane.