Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 10 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 10 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 10 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

LEONE

Venere, Sole e Giove accompagneranno questo segno in modo positivo in questi primi giorni della settimana. Sei più aperto anche al confronto, facilitando la comunicazione all’interno delle coppie. Questa settimana le tue capacità sono riconosciute. Puoi ottenere di più nel lavoro, hai l’occasione di trovare un accordo migliore.

VERGINE

Si prospetta una giornata molto impegnativa malgrado la Luna dalla tua parte. L’amore non riserverà particolari sorprese: ciò non vuol dire che le relazioni subiranno un stop ma semplicemente che sarai con la testa maggiormente sul lavoro. Al momento sei molto confuso, ma nelle prossime giornate sarà più facile fare chiarezza. Perché le tensioni si plachino, sarà necessario contare sulla tua grande diplomazia..

BILANCIA

La Luna è dalla tua parte da martedì. In questo momento avete un forte desiderio di stare da soli per capire le priorità della vostra vita. In amore potrebbe essere arrivato il momento di impegnarsi di più per realizzare le proprie aspettative. Il cielo è favorevole per le coppie che si amano e vanno avanti da tempo.

SCORPIONE

Mercurio si pone dalla tua parte e finalmente potrebbero arrivare buone notizie. Ad ogni modo la settimana potrebbe volgere al meglio grazie a qualche intuizione. Chi ha vissuto un momento di crisi potrà ravvivare la sua relazione. I single sono più selettivi. Fai buon viso a cattivo gioco: ci sono in ballo alcuni cambiamenti profondi, forse sul lavoro.