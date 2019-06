Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 10 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 10 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 10 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Questo è un periodo fortunato, ricco di opportunità, successo personale o realizzazione emotiva. Ma domani sarà un po’ in salita e la giornata sarà più difficile di quanto pensi. Credi di più in te stesso e nella tue capacità. In amore hai fatto qualche passi indietro.

CAPRICORNO

Devi prendere delle decisioni soprattutto per capire con chi puoi stare. Forse alcune persone tra quelle che ti circondano non apprezzano nel giusto modo le tue qualità; oppure è solo il caso che tu stia un po’ da solo.

ACQUARIO

L’oroscopo per lunedì 10 giugno 2019 invita alla prudenza, bisogna essere moderati in tutte le relazioni. Questa tendenza può anche portare a timori paralizzanti e irragionevoli sul cambiamento. Queste paure potrebbero rallentare i tuoi progressi, bisogna trovare un equilibrio. Sviluppa nuove strategie per esprimere il tuo potenziale. È un ottimo periodo di crescita personale.

PESCI

La settimana parte un po’ in sordina, anzi, molto sotto tono. Da domenica soffri di una certa incomunicabilità col partner: se la persona che ami non è cambiata fai attenzione, il dubbio che sia troppo lontana è ancora presente; se hai cambiato storia ora potresti sentirti maggiormente solo. Ma passerà!