Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 17 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 17 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 17 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

E’ un momento di forza, in cui ti senti molto orgoglioso di quello che stai facendo. I progetti che nascono ora porteranno grandi soddisfazioni in futuro. Questo periodo positivo i riflette anche in amore dove c’è un momento di ripresa.

VERGINE

Momento di grande ripresa. Dal punto di vista emotivo, quelli che risultano essere troppo critici sia verso gli altri che verso se stessi, dovranno cancellare la negatività di quest’ultimo periodo. Momento positivo anche sul lavoro dove arriveranno le risposte che cercavi.

BILANCIA

Inizio settimana difficile soprattutto per chi ha da poco cominciato un nuovo lavoro, in cui il peso delle responsabilità si fa sentire. L’amore invece è in un momento di ripresa.

SCORPIONE

Momento di ripresa dopo un lungo periodo di difficoltà, anche dal punto di vista economico. Si possono imbastire le basi per creare un nuovo progetto che possa renderti protagonista. E’ un momento interessante anche per le relazioni interpersonali.