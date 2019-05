Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 20 maggio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 20 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 20 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Agitazioni si, ma anche forti speranze per un futuro migliore. Venere non più in transito, ma la vostra capacità di amare non subirà alcuna variazione. Weekend importante per le relazioni.

TORO

La settimana non parte subito alla grande, si recupera man mano durante il corso dei giorni. Bisogna darsi il tempo per ambientarsi dopo i cambiamenti.

GEMELLI

Soluzioni in arrivo e maggiore concretezza. Alcuni problemi di lavoro saranno risolti e si riuscirà a produrre di più.

CANCRO

Tensioni e disagi soprattutto con alcuni colleghi. Probabilmente siete stanchi di alcuni ambienti e vorreste tanto non tornarci più, purtroppo però siete costretti a farlo.