Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 20 maggio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 20 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 20 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Momento di rinnovamento nella vostra vita, ma attenti però a gestire la stanchezza che questo scaturirà. Bisognerebbe essere più ottimisti e guardare al futuro con una giusta dose di aspettative.

CAPRICORNO

Tanta la voglia di progettare qualcosa di importante. C’è chi ha superato una forte crisi di coppia e chi invece va avanti nonostante l’esito negativo recuperando però fiducia in se stesso. Luna nel segno donerà tanta forza.

ACQUARIO

Rabbia e confusione rispetto ad alcune soluzioni che tardano ad arrivare. Ma per le questioni pratiche notevoli passi in avanti. In amore troppo criticismo.

PESCI

È un momento di riflessione che anticipa decisioni molto importanti, soprattutto riguardo il lavoro. Attenti a tenere tutto sotto controllo.