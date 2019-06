Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 24 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 24 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 24 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 24 Giugno 2019: Ariete.

Periodo positivo sia in amore, dove devi cercare nuove passioni, che sul lavoro, dove invece ti attendono grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox 24 Giugno 2019: Toro.

E’ un momento di forza, che durerà fino a mercoledì. E’ un periodo d cambiamento dal punto di vista lavorativo, con alcuni di voi che possono aver avuto dei problemi sul profilo economico. Fase di stallo in amore.

Oroscopo Paolo Fox 24 Giugno 2019: Gemelli.

E’ un inizio settimana con qualche problematica di livello lavorativo ed economico. Il tuo carattere, ti impone di combattere chi sta cercando di metterti i bastoni tra le ruote. Periodo interessante per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox 24 Giugno 2019: Cancro.

E’ un periodo faticoso per il tuo segno, ma che sta avendo una grande ripresa, nonostante non ci siano certezze, questa situazione ti porta a creartene di nuove che si riveleranno essere molto utili.