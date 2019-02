Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 25 febbraio 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 25 febbraio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 25 febbraio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Ariete

Stress ed iniziative vanno a braccetto in questo periodo ma sicuramente non perderai la forza di andare avanti e magari di incontrare l’amore. A chi è in un periodo di confusione consiglio di fare chiarezza e ripartire.

Toro

Ottimo Lunedi in arrivo con un oroscopo molto stimolante. Chi ultimamente ha vissuto qualche delusione è pronto per dedicarsi a qualcosa di nuovo e reagire. Dedicate più tempo agli affetti, ne avete bisogno.

Gemelli

Capita anche a te di crollare nonostante la tua forza caratteriale? E’ un periodo sottotono, di disagio, nel quale non hai molte energie a disposizione. Potresti star ricevendo attacchi dall’esterno o ritrovarti a dover affrontare delle sfide. Meglio stare calmi e tranquilli e lasciarsi alle spalle i problemi e le difficoltà del passato.

Cancro

Questo, per i nati sotto il segno del Cancro, è un periodo di grande stanchezza e nervosismo. Ciò è dovuto principalmente al fatto che si stanno facendo tante cose contemporaneamente e magari si è anche iniziato qualcosa di nuovo che porta altro stress. L’amore è nella norma.

