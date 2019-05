Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 27 maggio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 27 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 27 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Maggio si sta per concludere e porta con sè giornate molto difficili. Sei tutt’ora preso da diverse cose e aspetti i risultati. Nonostante Mercurio sia favorevole, ci saranno diverse difficoltà da affrontare.

TORO

Venite da qualche giorno problematico, ma ora è il momento di reagire, di rimettersi in gioco. Per favorire il vostro rientro in carreggiata, c’è l’aiuto di Venere, Marte, Saturno e Nettuno che sono favorevoli. Potrebbe esserci un cambiamento positivo.

GEMELLI

Inizia di settimana un po’ a rilento: state dormendo male a causa di tanti pensieri per la testa. Ma non bisogna scoraggiarsi! Cerca di stare attento e non stancarti troppo in questa giornata.

CANCRO

Non trovate mai pace: siete sempre alla ricerca di nuove passioni, emozioni forti. Questa vostra indole vi porta ad avere problemi nei rapporti di lunga durata, potresti non essere più soddisfatto e sentire che manca qualcosa. Nonostante la giornata migliori con il passare delle ore, i rapporti con gli altri e amorosi hanno difficoltà.