Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 27 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 27 maggio 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 27 maggio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Inizio di settimana molto promettente con diverse notizie positive in arrivo. Bene anche per gli incontri. Alcune relazioni, quelle non veramente solide, potrebbero avere dei problemi.

VERGINE

Sei abituato a programmare e tenere tutto sotto controllo. Quando non succede e non riesci a prendere una decisione, ti senti molto frustrato. Potrebbe esserci qualche attesa o ritardo. Attenzione alla forma fisica.

BILANCIA

Rispetto all’inizio del mese si è fatto un passo avanti, in molti hanno reagito e ora spendono per dei progetti. Non tutti i problemi sono stati risolti, ma per quello ci vuole tempo. In questi giorni potresti ricevere una risposta attesa.

SCORPIONE

Non è di certo un momento idilliaco. Oltre all’avere tanti pensieri, potresti ritrovarti in mezzo a diverse discussioni. L’amore non è al massimo, ma in una fase poco interessante. In generale, bisogna aspettare Giugno per un miglioramento e per essere meno confusi.