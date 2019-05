Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 27 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 27 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 26 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

La settimana inizia in modo molto stancante. Ci sono ritardi e attese, tutto dal lavoro alla vita personale sembra andare a rilento. I problemi che ti ritrovi ad affrontare non sono causa tua, ma hanno cause esterne. Avresti bisogno di una vacanza.

CAPRICORNO

La settimana inizia un po’ sottotono, non hai molta energia. Nonostante questo però non sarà negativa. Sei alla ricerca di cose ed esperienze nuove. Il fisico è stanco, bisogna stare attenti.

ACQUARIO

Questo è un momento delicato, un po’ complicato, in cui bisogna riflettere molto. Invece di agire, si dovrà fare chiarezza su diversi aspetti, anche lavorativi. Per alcuni ci sarà una forte introspezione. Potrebbero esserci cambiamenti, anche drastici.

PESCI

Non è un periodo idilliaco. In questa giornata c’è un po’ di confusione in amore. In più il lavoro e le questioni legali non sembrano darti molte soddisfazioni. Non è il momento ideale per cambiamenti o investimenti, bisognerà piuttosto discutere con qualcuno.