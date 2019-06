Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 3 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 3 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 3 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Questo è un momento di innovazione, di decisione. Bisogna scegliere che strada prendere, che progetto seguire. Potresti avere davanti più possibilità ed essere indeciso. Se c’è qualcosa da dire, dillo entro martedì.

TORO

Le Stelle vi permetteranno di migliorare la situazione affettiva e sentimentale. Sarete agevolati ad alleggerire problemi e incomprensioni che osano turbare la quiete. La vostra disponibilità attirerà serenità.

GEMELLI

Puoi finalmente pensare a qualcosa di nuovo, a dedicarti ad altre cose, viaggiare. In questa settimana potrebbero esserci passi avanti anche dal punto di vista economico o legale.

CANCRO

Grazie al vigoroso Marte nel segno e alla godereccia Venere dal Toro le vostre esigenze saranno premiate: complicità, sicurezza e protezione saranno più facili. Inseguirete i cambiamenti tanto agognati.