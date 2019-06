Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 3 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 3 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Questo non è un inizio di settimana eccezionale. E’, piuttosto, un momento di attesa e la cosa ti innervosisce. Da mercoledì, però, la situazione migliora. Amore sottotono.

CAPRICORNO

Le Stelle cercheranno di disturbare la vostra dedizione. È probabile che vi sentiate, a torto, inadatti. Rimandate le inaugurazioni a un secondo tempo.

ACQUARIO

E’ arrivato l’atteso momento dei cambiamenti. Sei un po’ indeciso, dubbioso. Ci sono tante novità sia negative che positive che arrivano. Ci sono dei progetti a cui non vuoi rinunciare assolutamente. Attenzione in amore e con le finanze.

PESCI

Momento buono per chiudere una relazione che non vi rende più sereni, specie se i tentativi per rinsaldarla sono falliti. Grazie all’efficiente Mercurio, la gestione degli impegni girerà per il verso giusto. Creatività e istinto saranno le chiavi giuste per stravincere.