Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 11 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 11 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 11 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Non è una gran bella giornata per te, per vari motivi. Datti da fare e cerca di cambiare la situazione il più velocemente possibile. Il ritmo del lavoro è frenetico e fa presagire qualche ostacolo per i progetti. Terminate un’iniziativa prima di dedicarvi alla successiva, per non sprecare energie.

TORO

Strano momento per voi che su tutto prediligete il quieto vivere. Con Marte e Mercurio in Cancro che stimolano Urano nel segno potreste essere spinti a darvi un gran da fare. Le Stelle vi invitano a prendervi cura di voi stessi e del vostro look. Settimana strategica anche per ridipingere e migliorare la vostra casa. La complicità con chi amate sarà alimentata da un coinvolgente altruismo. Getterete acqua sul fuoco di conflitti e incomprensioni. Bene il lavoro di gruppo, specie se sarete voi a dirigerlo.

GEMELLI

Giornata positiva, specialmente in amore. Approfittane per parlare e chiarire eventuali dubbi, per esprimere quello che senti. qualche pensiero ancora in ambito lavorativo, ci sono ancora problemi non risolti. Grazie a Venere, la complicità con chi amate si arricchirà di emozioni. Cuore leggero. Periodo buono per appianare le incomprensioni che minacciano la serenità: sarà facile trattare anche coi più ostinati.

CANCRO

Giornata nervosa e stressante specialmente sul lavoro e nei rapporti interpersonali. Cerca di non riversare il nervosismo in amore, non è il momento giusto per agitare le acque. Renderete felici le persone che amate, in un clima incantato, sensuale e godereccio. Per chi è solo, il fine settimana di intriganti e suggestivi innamoramenti.