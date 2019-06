Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 11 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 11 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 11 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Con la complicità di Giove avete possibilità di godervi i piaceri della vita. Per chi è in coppia, la relazione si fa più morbida. Per i single, Venere che entra nel settore della coppia regala un incontro interessante. Questa volta a conquistarvi sarà il fascino mentale e non l’aspetto fisico.

CAPRICORNO

Giornata neutra, in cui i successi ci sono solo a metà, tra mille difficoltà, forse a causa di ostacoli che potrebbero essere rappresentati da persone che non ti apprezzano abbastanza.

ACQUARIO

Finalmente c’è un po’ di recupero, dopo i travagli delle scorse settimane. Giornata positiva sia in ambito lavorativo, dove potrai avanzare richieste, che in quello sentimentale, grazie al fatto che probabilmente alcuni tuoi atteggiamenti sono cambiati o stanno cambiando.

PESCI

Questa è una giornata di recupero a livello generale, ma ci possono essere ancora dei problemi in amore. Cerca di non “risolverlo” con un tradimento, faresti solo guai.