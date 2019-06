Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 18 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 18 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 18 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 18 Giugno 2019: Ariete.

E’ un momento che porta con se aria di cambiamenti e che toccherà il suo apice nelle prime settimane di luglio, in particolare dal punto di vista lavorativo. Non un periodo felice per le relazioni interpersonali in cui possono sorgere incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox 18 Giugno 2019: Toro.

Riconoscere quando un amore è finito e non può andare avanti è sintomo di grande forza. Fai attenzione al tuo spirito di competizione, che può diventare malsano nel caso in cui ti ci concentri troppo.

Oroscopo Paolo Fox 18 Giugno 2019: Gemelli.

E’ un momento di stanchezza e stress che devi combattere con l’amore. Sei alla ricerca di una relazione importante che possa darti anche una ‘via di fuga’ dallo stress della routine e che ti possa dare conforto nei momenti di difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox 18 Giugno 2019: Cancro.

Fai attenzione al tuo spirito di competizione che può rivelarsi un’arma a doppio taglio con le persone sbagliate. Cerca di restare calmo e di non dire cose che ti si potrebbero ritorcere contro, anche in amore.