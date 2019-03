Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 19 marzo 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 19 marzo 2019: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 19 marzo 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Bisogna rimboccarsi le maniche e rilanciare questo 2019 ormai inoltrato. È possibile migliorare la sfera sentimentale e dedicarsi ad incontri interessanti e dare forma a relazioni concrete. Sta a voi a avviare questa risalita.

CAPRICORNO

Alcuni cambiamenti stanno rendendo precaria la vostra vita. Sul lavoro si avverte parecchia confusione, consiglio di recuperare serenità e rigore. Non alimentate conflitti e dedicate maggiori attenzioni alla salute.

ACQUARIO

Spesso evitate di programmare la vostra vita, vi attraggono molto di più le azioni istintive. In amore bisognerebbe creare dei capi saldi e qualcuno potrebbe vivere anche delle crisi con il partner. Consiglio di approfittare dei giorni centrali della settimana per recuperare i sentimenti.

PESCI

Di tanto in tanto torna un po’ di malinconia nelle tue giornate, pensare al passato a volte arreca dolore. La vostra esistenza segue due strade, quella legata alle cose di tutti i giorni e un’altra legata ai sogni e alla magia. Spesso chiudendovi in voi stessi perdete la concezione della realtà. Tenete i piedi per terra e siate più concreti.