Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 21 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 21 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 21 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Continuate a portare avanti i progetti in cantiere, belle soddisfazioni in arrivo. Fatevi avanti rispetto alle proposte di lavoro che vi si presenteranno.

TORO

Molte persone vi seguono, ma altrettante vi invidiano. È un momento propenso alle relazioni, approfittatene, ma attenti però a non stressarvi troppo.

GEMELLI

Fortunatamente la vostra determinazione ha vinto e ora é arrivato il momento di raccogliere le soluzioni tanto attese. Ottime occasioni per l’amore durante il weekend.

CANCRO

Vulnerabilità e confusione vi rendono agitati e anche un po’ lunatici. Luna entrerà in transito sfavorevole, attenti ai fastidi fisici.