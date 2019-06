Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 25 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 25 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 25 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Superato il periodo di perplessità sul piano sentimentale vissuto ad inizio mese, è ora di ripartire. E’ un inizio settimana positivo per gli incontri.

VERGINE

E’ un periodo di ripresa quello che vivrai da questo martedì. Ti senti rinvigorito dopo la spossatezza degli ultimi giorni ed usi questa rinnovata forza per riprenderti a lavoro. In amore c’è sempre qualche incomprensione di troppo.

BILANCIA

Oggi e domani saranno giornate no, in cui potresti prendertela anche con le persone che ti stanno vicino per delle piccolezze. Da giovedì inizia un periodo migliore per il lavoro.

SCORPIONE

E’ un periodo di confusione, dove chi vuole creare un nuovo progetto si pone molti interrogativi sul buon esito di quest’ultimo e quindi tentenna. E’ un momento buono per ripensare in maniera seria all’amore.