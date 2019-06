Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 25 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 25 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 25 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

E’ un martedì di forza, che porta positività dopo un momento di calo. E’ un momento di confusione dal punto di vista sentimentale, dove possono nascere incomprensioni col partner.

CAPRICORNO

E’ un momento in cui stai cercando di far chiarezza con te stesso per eliminare dalla tua vita tutte le persone che risultano nocive. Questo porta un periodo di grandi cambiamenti.

ACQUARIO

Non è il tuo miglior momento dal punto di vista economico e lavorativo, dove può esserci stata la fine di qualche contratto. Questo momento ti porta allora a dover fare dei cambiamenti, che si riveleranno importanti entro fine anno. Momento di ripresa sul piano sentimentale.

PESCI

Chi ha visto finire da poco una relazione, non è ancora riuscito a superarla, anche se fa di tutto per farlo credere agli altri. Le coppie ancora in piedi devono invece tentare di recuperare la fiducia reciproca ed eliminare i conflitti.