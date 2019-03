Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 marzo 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 marzo 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 26 marzo 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

È arrivato il momento di tirare le somme e capire ciò che si desidera fare. Il weekend sarà determinante per le nuove relazioni che sembrano proseguire bene. Consiglio di accettare nuove collaborazioni e di non pretendere troppo da quest’anno in corso perché le soddisfazioni arriveranno piano piano.

TORO

Nonostante il nuovo transito di Venere qualche coppia potrebbe continuare ad avere problemi. Consiglierei in maniera generale di evitare conflitti e litigi, di frenare gli animi e le polemiche.

GEMELLI

Le stelle di questo martedì sono molto particolari e potrebbero provocare qualche conflitto, ma non temette tutto andrà recuperato durante il weekend. Consiglierei a chi parla sempre di impegni di lavoro di dedicare più attenzione al proprio amore e di evitare scontri diretti .

CANCRO

Venere entra in gioco e darà enorme slancio non solo ai sentimenti ma anche alle amicizie e alle relazioni professionali. È un ottimo oroscopo che vi farà sentire rigenerati, attenti però a non andare a letto troppo tardi.