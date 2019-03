Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 marzo 2019: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 26 marzo 2019: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 26 marzo 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Molti di voi hanno urgenza di risolvere un problema o di completare un progetto in corso entro fine anno. Probabile recupero per i sentimenti soprattutto per chi li aveva messi da parte.

VERGINE

Siete spesso attratti da persone molto intelligenti, la mente è la cosa che vi attrae di più. Desiderosi di iniziare qualcosa di concreto con chi ha voglia di fare progetti, vi sentite particolarmente artefici del vostro destino.

BILANCIA

Questa settimana non sarà facile mantenere la calma. Siete presi da molte preoccupazioni anche legate al lavoro. Bisogna sistemare tutto ciò che non vi fa stare sereni.

SCORPIONE

Nei prossimi giorni vi sentirete particolarmente emotivi, forti e liberi. Siete sicuri di riuscire a superare problemi relativi al passato e aperti ad un nuovo amore.