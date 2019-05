Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 28 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 28 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, martedì 28 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Purtroppo per alcune questioni da risolvere non basta solo il vostro intervento. C’è bisogno di soluzioni legate a fattori esterni. Siate cauti ed evitate tensioni, serve al vostro fisico.

CAPRICORNO

Consiglio di armarvi di tanto coraggio per affrontare situazioni complesse legate ai problemi di cuore vissuti di recente. Non forzate le storie che non funzionano più, sarebbe tutto inutile.

ACQUARIO

La vostra creatività risulta essere determinante anche nella risoluzione di problemi più complessi. Ma in questo momento però alcune scelte non dipendono da voi e questo crea una pausa, una sospensione. Raccomando prudenza in amore ed evitare di trascinare rapporti ormai terminati.

PESCI

Molti si ritrovano spesso in due situazioni contemporaneamente. Questo potrebbe essere molto pericoloso e dare origine a difficili conflitti con voi stessi e con il mondo intero.