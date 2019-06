Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 12 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 12 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 12 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Periodo positivo per il lavoro, con molti che avranno voglia di rivalsa dopo un momento complesso. Possibile un cambio, che potrà apparire come un passo indietro, ma che non sarà così. Momento, invece, confusionario nel campo sentimentale.

CAPRICORNO

Momento complesso perché non riesci a mettere in atto tutte le idee che hai, magari per mancanza di aiuto da parte di altri. In amore è un periodo di transizione.

ACQUARIO

Momento stressante dovuto a questioni economiche e lavorative, dovute a ritardi nei pagamenti. Questo periodo di agitazione porta a vivere le relazioni in maniera confusionaria e superficiale.

PESCI

E’ un periodo in cui sei più concentrato sulle questioni lavorative che interpersonali. Ci potrebbero essere incomprensioni con l’altra metà, questo ti porta a voler cercare di restare da solo.