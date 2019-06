Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 19 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 19 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 19 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 19 Giugno 2019: Ariete.

E’ un momento di appannamento e riflessione dopo un periodo di grande forza, dove possono esserti fatte proposte che non ti interessano. In amore potrebbero nascere incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox 19 Giugno 2019: Toro.

E’ un mercoledì di grande forza accompagnato da un giovedì con un calo drastico. Il consiglio è di risolvere le questioni spinose oggi e non rimandare. Buona giornata anche per i rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox 19 Giugno 2019: Gemelli.

Continua il momento negativo che va avanti da mesi, che porta con se tensioni che si manifestano soprattutto a lavoro. Situazione differente in amore in cui c’è una grande ripresa.

Oroscopo Paolo Fox 19 Giugno 2019: Cancro.

Non è un momento semplice per i sentimenti, in cui potresti aver avuto l’intenzione di tradire il tuo partner ed adesso ne stai subendo le conseguenze. Giornate positive invece per il lavoro, dove c’è aria di cambiamento.