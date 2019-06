Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 19 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 19 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 19 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 19 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 19 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

LEONE

In questo periodo sei molto restio a vivere i sentimenti, cosa che potrebbe essere superata nel weekend. Dal punto di vista lavorativo è un momento di inerzia.

VERGINE

E’ un periodo molto positivo lavorativamente parlando, in cui potresti avere varie opportunità e proposte da cogliere al volo. Situazione contraria in amore, dove ci sono vari dubbi che ti logorano

BILANCIA

E’ un momento in cui per raggiungere i tuoi obiettivi devi faticare parecchio, questo comporta alcune difficoltà sul piano lavorativo. Periodo più positivo in amore.

SCORPIONE

Mercoledì di forza, seguito da giornate di declino. Più in generale è un periodo caotico, con fasi tormentate e momenti di sfogo. Possibili cambi di lavoro. In amore vai avanti per inerzia.