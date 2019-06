Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 19 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 19 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 19 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Il tuo essere combattivo ti porta ad avere uno spirito difficilmente frenabile, anche con le complicazioni del caso cerchi sempre la giusta contromossa. In amore situazione confusionaria.

CAPRICORNO

Momento non stabile in amore, dove possono nascere gravi problemi col partner. Per questo dai tutto te stesso al lavoro che può portare grandi soddisfazioni, anche se si possono creare tensioni con un tuo superiore.

ACQUARIO

Momento di stallo dal punto di vista lavorativo, in cui tutto sembra andare a rilento, magari anche influenzato da una crisi che hai recentemente vissuto in amore e che non accenna a finire.

PESCI

In amore stai vivendo un momento di inerzia, dove magari non ti fidi completamente del tuo partner, questo potrebbe condurti a ritornare su di un problema vissuto nel recente passato che ha provocato una spaccatura tra di voi.