Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 marzo 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 20 marzo 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 20 marzo 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Presto il sole tornerà nel vostro segno, stimolerà molto di più il recupero e donerà tanta vitalità. Quest’anno la primavera in anticipo sarà ricca di novità, preparatevi. Weekend utile per risolvere piccole questioni sentimentali.

TORO

I problemi di lavoro e in amore sembrano acqua passata ma non cantate ancora vittoria potrebbe ripresentarsi qualche piccola difficoltà comunque recuperabile a fine mese. Sarà un weekend un po’ pesante con incomprensioni legate al lavoro e alla vostra storia d’amore. Evitate i contrasti.

GEMELLI

Ci sono parecchi di voi che vivono ancora in tensione a causa di problemi che non si riescono a superare. C’è chi sembra riesca a concedersi una parentesi di serenità e chi invece si lascia anche trascinare da frequentazioni poco adeguate.

CANCRO

Tanta confusione in amore dovuta probabilmente ad una serie di conflittualità che scombussolano la vostra mente da un po’. Da sabato un ottimo recupero per l’amore, bisogna crederci e restare calmi.